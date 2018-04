Joaquín Vergara, el alvearense de 18 años que hace prótesis con impresión 3D y las regala  

Un adolescente de General Alvear (Argentina) es la nueva estrella de las redes sociales por su gesto solidario. El lunes a las 22.30, Joaquín Vergara publicó un video en Twitter ofreciendo las prótesis que el mismo fabrica con sus impresoras 3D para las personas que no tienen recursos para pagarlas. En tan solo dos días el video consiguió más de 100 mil retuits y 65 mil me gusta. "Con mis impresoras 3d estoy fabricando prótesis para personas que las necesitan SON TOTALMENTE GRATIS, espero que me puedan ayudar a difundir este video!"