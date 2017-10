Joaquín Sabina: "Esto no es Catalunya contra España. Es Catalunya contra Catalunya"

"Esto no es como lo están vendiendo y se lee en la prensa extranjera, de que es Catalunya contra España. Es Catalunya contra Catalunya", señaló antes de mencionar que "hay familias que ya no se hablan entre ellos, hay amigos míos que ya no pueden opinar públicamente porque quieran seguir siendo españoles". El cantautor censuró a los dirigentes catalanes a los que acusó de haber "dividido por la mitad Catalunya, con lo cual, creo que es lo peor que puede hacer un gobernante".