Joaquim Forn: "Me detuvieron en 1986 por llevar una bandera catalana al Estadi Olímpic"

El fiscal ha preguntado a Joaquim Forn si había sido detenido alguna vez por sus ideas. La respuesta del conseller a sido: "Me detuvieron en 1986 por llevar una bandera catalana al Estadi Olímpic". El fiscal no ha sido ágil y ha repreguntado con torpeza: "Digo por sus ideas independentistas". Forn ha sido irónico. "Hombre, no sé si era por las ideas, fue por una bandera catalana, que debe ser inconstitucional".