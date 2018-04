Jiménez Losantos contra Griso: "Sientas plaza de analfabeta para ayudar a tus amigos separatistas chorizos"  

Federico Jiménez Losantos sobre la presentadora de Antena 3 Susanna Griso: "Vamos a ver, Susana, no te enteras. Yo entiendo que ser sobrina de Josep María Sala, el que fue a la cárcel por lo de Filesa, es un peso. Y que además estás casada con un separatista que insulta a España continuamente, que trabaja en elnacional.cat, que es la vanguardia del golpismo separata. Sientas plaza de analfabeta cuando te metes conmigo para ayudar a tus amigos catalanes y chorizos. Si no he dicho nada sobre Alemania. Si lo que he dicho es verdad y tengo razón."