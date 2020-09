Jiménez Losantos 'descubre' por qué se propaga el COVID en Madrid: "Los hispanos van con la gallina al Retiro"

Según Losantos, "no se está diciendo que son hispanos". "Se puede culpar a todos los jóvenes españoles en general, pero no se puede culpar a un grupo sociocultural que se integra muy bien en España pero cuyas costumbres son muy poco higiénicas para la pandemia", afirma Jiménez Losantos en su programa radiofónico. "Salen mucho a la calle, bailotean. No nos podemos ir de fiesta con la gallina peruana fantástica al Retiro. No nos podemos ir", añade.