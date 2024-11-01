Jiajing, el sádico emperador chino que buscaba la inmortalidad y mataba a sus concubinas a bastonazos

Jiajing subió al trono chino de forma insólita: por elección del gobierno, al fallecer su predecesor -y primo- sin dejar descendencia. Tuvo que superar un enfrentamiento con algunos funcionarios por la forma de darle a ello una pátina de legalidad, ya que no descendía directamente de la línea familiar principal. Una vez superarado el obstáculo, reinó nada menos que cuarenta y seis años; y eso que se cree que falleció prematuramente porque, empeñado en la búsqueda de la inmortalidad, tomó un buen número de elixires de nocivos ingredientes.