Jesús Quintero sobre la madurez y la amistad: “Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados”

El próximo 18 de agosto, Jesús Quintero cumpliría 85 años. El periodista, fallecido hace tres años, siempre será recordado por su extensa trayectoria en los medios de comunicación y la literatura; pero también por sus infinitas reflexiones sobre temas de índole social y filosófica. Quintero reposa desde el 3 de octubre de 2022 en el cementerio de San Juan del Puerto, en Huelva, su localidad natal y de la que es Hijo Predilecto. Hasta allí acuden muchos de sus seguidores, que aún hoy recuerdan sus populares frases y todas aquellas...