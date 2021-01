Jesús Gil y Gil: el Trump español

Donald Trump, el ya ex presidente de Estados Unidos, se ha convertido en toda una figura política digna de estudio, independientemente de si se está de acuerdo o no con sus políticas o ideas. La peculiaridad del magnate ha desencadenado lo que analistas ya denominan trumpismo y que ha supuesto una ruptura en la forma de hacer política. No obstante, en España ya hubo un antecedente en los años 90: el siempre polémico y ya fallecido Jesús Gil y Gil.