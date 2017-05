De jefe de Carrefour a franquiciado arruinado por su propia empresa

“Me dijeron que la empresa había tomado otro rumbo, que no podía sostener salarios como el mío. Había nuevos profesionales con carrera, más preparados en temas informáticos y que cobraban menos. Entonces me sugirieron que abriese una franquicia. Me dijeron que me iría estupendamente con ese nuevo negocio, que no tenía grandes riesgos porque estaba la marca Carrefour detrás”