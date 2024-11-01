Jean-Michel Basquiat, una vida a contratiempo  

En el aniversario del nacimiento de Jean-Michel Basquiat, un recorrido por su vida, su obra y sus vínculos personales, desde Nueva York y contra un sistema que lo celebró. Estudió en escuelas alternativas de Nueva York y fue aceptado en la City-As-School, un programa experimental para jóvenes con inclinaciones artísticas, pero nunca concluyó los estudios. Abandonó la escuela a los 17 años y dejó la casa familiar. Desde entonces, la calle funcionó como aula y campo de prueba.