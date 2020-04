Jean-Claude Van Damme enseña sus técnicas de entrenamiento en casa, sin pesas ni máquinas de gimnasio

"Hace años me lesioné, así que me he rehabilitado para ganar flexiblidad, destreza y volver a ponerme en forma. ¡Me gustaría compartirlo con vosotros! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengáis en casa". A partir de ahí, Van Damme va narrando los ejercicios a recomendar. Desde usar una pared para ir estirándose, pasando por la propia postura al andar, de una manera muy didáctica y comprensible para cualquiera.