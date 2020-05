Javier Urra: «Me sorprende el ambiente festivo que se le ha dado a esta tragedia»

Son 23.000 personas que han muerto, algunas ahogadas sin un respirador. Me parece muy bien los aplausos a los sanitarios, transportistas, agricultores, cajeras de supermercado, repartidores... Pero trasladar esa imagen todo el tiempo me parece que no corresponde. La semana pasada fui a recoger las cenizas de mi madre. Y cuando fui a la incineración, había una cola terrible de coches. Eso también tiene que salir, no digo que haya que ser morbosos, pero si en España cae un avión con 300 personas es un notición. Y han caído 23.000 personas.