Javier Lambán: "Se trata de salvar la Navidad"

El presidente de Aragón ha dicho esta mañana en el programa 'La Rebotica' de Radio Zaragoza que ahora "todos los indicadores son positivos", pero avisó de que todo esto "no servirá si no somos más responsables". "Ahora mismo se trata de salvar la Navidad, es fundamental que lleguemos al mes de diciembre en unas buenas circunstancias para que el comercio no se resienta", afirmó.