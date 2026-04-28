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Javier Gomá: "La felicidad se ha convertido en una industria"

Charlamos con el filósofo sobre el concepto de felicidad, su evolución a lo largo de la historia y su banalización actual.M

| etiquetas: javer gomá , felicidad , industria , convertido
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1 comentarios
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#1 bengava_6402dfae8e028
Que es la felicidad?
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menéame