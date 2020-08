De jarabes democráticos y linchamientos guerracivilistas

No me gustan los escraches. No me gusta el llevar al lugar de residencia de nadie las discrepancias políticas. No me parece bien que se acose en sus casas a morados, verdes, azules, rojos, naranjas o multicolores. Más que nada porque, ni es el lugar y, en muchas ocasiones, hay terceros que nada tienen que ver con lo que quiere uno defender o cuestionar, mediante caceroladas o pancartas más o menos inteligentes. Ni escraches ni jarabe democrático.