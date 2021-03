Jano, tengo miedo de olvidarme de las cosas

Sé que puedo contarte esto como siempre pude contártelo todo: la otra madrugada, cuando leí la noticia de la muerte de Álex Casademunt, empecé a temblar y no supe por qué. Di vueltas por la casa, me encendí un cigarro detrás de otro. Me desvelé, se me llenó el salón de monstruos galopantes. Miré mucho rato al techo. Luego entendí que él tenía tu mismo nombre y que había fallecido también en un accidente de tráfico, jovencísimo, como tú, hermoso y alegre. Es de una crueldad insólita la vida.