Jaime Bayly desde EEUU confirmó que asistió a reunión para atentado contra Maduro  

El periodista peruano Jaime Bayly dijo que se reunió días antes” con las personas que llevaron a cabo el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. “Mis fuentes me invitaron y fui, y me dijeron el ‘sábado vamos a matar a Maduro’. Yo le dije ‘hágale’”, señaló el presentador al tiempo que admitió:“Ellos me preguntaron si los iba a condenar y yo les dije ‘si quieren les compro un dron más'”. No conforme con esto, Bayly dijo que le recomienda al jefe de Estado venezolano “que se prepare”. “Porque mis amigos son gente bastante competentes