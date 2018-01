La izquierda y sus mecanismos de defensa (negación y evasión)

Ayer sábado, Alberto Garzón publicó un artículo para explicar las razones por las que, según él, la izquierda ya no atrae a las “clases populares”. Dejando al margen lo impreciso de la noción ‘clase popular’, el artículo se revelaba (ironías de la vida) como un síntoma más de esa ceguera sobre sí misma que padece la izquierda, aunque uno no sabe si es que ya no ve o si es que no quiere mirar. Voy a ofrecer aquí cinco de sus puntos ciegos más notables; algunos de los cuales, por cierto, no los he visto indicados antes en ningún sitio.