IU se niega a convocar un referéndum sobre el macroproyecto turístico frente a Doñana

El alcalde, Jorge Rodríguez Pérez, dejó muy clara la posición de su formación en el pleno municipal celebrado la noche del lunes: “la consulta popular no tiene sentido”, porque –explicó- no se puede preguntar a los vecinos sobre algo que ya no se puede cambiar, esto es, la modificación del PGOU aprobada en 2007 que declara como urbanizable el terreno de marisma desecada junto al río Guadalquivir para uso hotelero y turístico. El proyecto Costa Guadalquivir queda ahora a expensas del debate en pleno de las alegaciones que han presentado.