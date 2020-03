Los italianos llenan las estaciones de esquí aprovechando el cierre de colegios y empresas por el coronavirus

En lugar de quedarse en casa, muchos italianos están aprovechando las 'vacaciones forzosas' para irse a comprar a los centros comerciales e ir a esquiar. Las colas en las estaciones de esquí no respetan la distancia de 1 metro entre personas. Algunas autoridades se quejan de la falta de sentido común, mientras los operadores de remontes se quejan de las medidas impuestas por el Gobierno. No pueden subir más de 4 personas por telecabina, los remontes deben ir a un tercio de su capacidad y no se pueden poner en marcha los buses lanzadera.