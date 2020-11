Italia multa a Apple con 10 millones por prácticas engañosas al asegurar que algunos iphone son resistentes al agua

La Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha multado a Apple con 10 millones por prácticas engañosas en la publicidad de sus iPhone por asegurar que algunos modelos son resistentes al agua y pueden aguantar sumergidos hasta 30 minutos. El ente regulador indicó que Apple no aclaró que la resistencia al agua solo se aplicaba bajo condiciones de laboratorio.A la vez que Apple no incluye el daño por líquidos en la garantía. Para la AGCM, ofrecer una característica, pero no considerarla en la garantía es una práctica comercial "agresiva".