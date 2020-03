ITALIA: Éxito total de la huelga general. El gobierno derechista se pliega

La huelga general que tuvo lugar esta semana en Italia ha sido todo un éxito. Su convocatoria fue protagonizada por la Unión Sindical de Base, cuya reivindicación fue el cierre inmediato de industrias y negocios no esenciales para el funcionamiento del país.Entre el 60% y el 90%" de todo el sector industrial siguió la huelga y el gobierno se vio obligado a preparar un decreto por el que se clausurarán las actividades no esenciales. Una vez más se demuestra que quien no pelea, no gana.