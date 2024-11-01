Israel y EE.UU. hackearon los móviles y las cámaras de tráfico de Teherán durante años para rastrear al ayatolá y otros líderes iraníes

Con esa información, las agencias de inteligencia de EE.UU. e Israel pudieron conocer y mapear las calles de Teherán y las rutas oficiales, llegando a rastrear los recorridos habituales del ayatolá Jamenei y su cúpula. Junto a él, decenas de mandos políticos y militares que eran, desde hace tiempo, objetivos para las fuerzas israelíes y estadounidenses. Además, relata la investigación, Israel y EE.UU. pudieron intervenir las comunicaciones del Palacio Presidencial para impedir que la Guardia Revolucionaria recibiera señales de alerta.
Y a los oficiales los bombardearon en un desayuno donde se reunieron todos por una celebración oficial y había sido anunciado por canale normales por no estaban en guerra y estaban en plenas negociaciones , no había ningún peligro, por cierto, reconocido por el propio Trump que se enteraron en el último momento
¿Qué mierda de películas de espías se montan?
En pauldotcom uno de los tertulianos cuando cazaron a Bin Laden dijo que el creia que lo que habian hecho era infectar con un virus todos lo ordenadores de los cibercafes del area donde salian los videos. Con eso infectaron los USB de mucha gente. Tambien el del correo. Cuando infectaron el de Bin Landen, el virus cogio fotos (como de todos los demas). Cuando el USB volvio a otro cibercafe llamo a casa con las fotos (lo habian hecho para todos los demas, pero ya habia reconocimiento facial). Y asi establecieron donde estaba el correo y pudieron coger su movil.