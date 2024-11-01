edición general
Israel desmiente la retención de Tucker Carlson en el Aeropuerto Ben Gurion: “Se le hicieron preguntas de rutina”

Israel desmiente la retención de Tucker Carlson en el Aeropuerto Ben Gurion: “Se le hicieron preguntas de rutina”

El embajador estadounidense en Israel también calificó la denuncia del periodista conservador como “inexacta”.

#2 concentrado
Israel mostrando quien manda en realidad
#1 Lusco2
La clásica rutina de preguntas sionistas. {0x1f629} {0x1f630}
