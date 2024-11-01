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Israel bombardea los puentes que conectan el sur de Líbano con el resto del país
Tel-Aviv presenta el bombardeo como una medida para empujar a Hezbollah hacia el norte y evitar que siga atacando a Israel.
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#1
CosaCosa
Preparando la invasion
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#3
azathothruna
#1
Peor, encerrando a la poblacion civil para que no escape
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#5
Meneanauta
#3
Para que no regrese más bien
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#6
johel
#1
No, preparando la tactica de exterminio y apropiacion del territorio de gaza para que todo lo que este al sur del litani (y todos los recursos hidricos del mismo) sea iSSraeli.
Se vuelan los puentes, se dinamitan las casas una por una y todo aquel que quede vivo en la zona se usa para tiro al blanco. Desde el litani
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#4
Meneanauta
*
Huele a que van a apalancarse toda la zona de Líbano desde el Litani hasta el sur. Great Israel marchando
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#2
nosomosnaiderl
A destruir cosas.
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Se vuelan los puentes, se dinamitan las casas una por una y todo aquel que quede vivo en la zona se usa para tiro al blanco. Desde el litani