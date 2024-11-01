edición general
Israel acusa a Mamdani de antisemitismo en su primer dia como alcalde [ENG]

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha acusado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de echar gasolina antisemita al fuego tras revocar una orden reciente del alcalde saliente, Eric Adams. Mamdani revocó una orden de la época de Adams que adoptaba la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que, según la administración anterior, incluía “demonizar a Israel y aplicarle un doble rasero como formas de antisemitismo contemporáneo”.

11 comentarios
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Vaya, pues empieza bien el nuevo alcalde :troll:
5 K 75
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre
#1 Que cabrón, mira que meterse con los palestinos :troll:
0 K 9
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 eso es que lo esta haciendo bien.
2 K 50
carakola #8 carakola
#5 Y decepcionaría a sus votantes si los sionazis no le calificasen de antisemita.
3 K 59
#3 XXguiriXX
La mitad del tiempo se la pasan acusando de antisemitismo a cualquiera que no le lame el escroto a Israel, y la otra mitad del tiempo matando inocentes.
3 K 42
vviccio #11 vviccio
Ahora ya tiene el certificado de calidad democrática.
2 K 31
#9 Pixmac
Que te acusen de antisemitismo termina siendo un halago. Estar en contra del genocidio debería ser lo normal.
0 K 20
#7 Mustela
#0 EN
0 K 11
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Chupito
0 K 10
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#2 con Mamdani no llegamos al día 10 de Enero sin un coma etílico xD
0 K 20

