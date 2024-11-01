Israel acusa a Mamdani de antisemitismo en su primer dia como alcalde [ENG]

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha acusado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de echar gasolina antisemita al fuego tras revocar una orden reciente del alcalde saliente, Eric Adams. Mamdani revocó una orden de la época de Adams que adoptaba la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que, según la administración anterior, incluía “demonizar a Israel y aplicarle un doble rasero como formas de antisemitismo contemporáneo”.