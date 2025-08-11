edición general
9 meneos
22 clics

Islamofobia en Jumilla: el PP sigue dando la razón a Vox  

Desde su primer pacto en 2019, el partido de Feijóo no ha dejado de aceptar premisas extremistas, aunque luego trate de disimularlo. En torno a una mesa caoba, en un despacho del Parlamento andaluz, se sentaban Teodoro García Egea (PP), Javier Ortega Smith (Vox), el por entonces juez estrella de la ultraderecha Francisco Serrano y quien acabó siendo el principal beneficiario de la reunión, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aquel 9 de enero de 2019 salió de la sala con su investidura en el bote. El precio fue firmar el primer acuerdo de Vox

| etiquetas: islamofobia , jumilla , el pp y vox , juntos en eso
7 2 3 K 71 politica
7 comentarios
7 2 3 K 71 politica
Asimismov #1 Asimismov
Ya estamos viendo la patita al lobo por debajo de la puerta y la primera víctima serán los peperos.
¡Que se jodan!
</ Andreíta Fabra Mode Off>
0 K 12
almadepato #5 almadepato
Por aclarar. El PP lleva siendo un partido fascista desde su fundación y con proclamas mediocres sin grandes avances democráticos y sociales. Gracias a la ignorancia de sus votantes siguen vivos con un nuevo enemigo, ellos mismos.
Votar a la derecha es dispararte al pie, y dejar que la izquierda te mienta también es igual de estupido.
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial *
"Islamofobia" es un termino peligroso porque realmente estar contra el islam no es un miedo irracional sino racional, el tema es que los ateos de por aqui no saben la que les esperaria bajo la sharia. La ignorancia por bandera

Islamofobia es el termino que se va usando hasta que se puedan implantar las leyes anti-apostasia y toda critica al islam. En el Reino Unido se lleva trabajando en crear leyes contra toda critica al islam, seguramente ese gobierno progre lo acabe aprobando por la puerta trasera. A tomar por culo la libertad de expresion, realmente nunca la hubo
0 K 10
#2 yokitolakaka
Si ninguna religión (mismo trato para todos) puede usar esos espacios lo veo bien.

Que alquilen algo privado, como hacen muchos. Aquí en mi pueblo los de jeoba tiene su local y ahi hacen sus cosas...
0 K 7
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
#2 Me parece bien, siempre y cuando las procesiones (y similares) y los toros tengan la misma consideración, todos en espacios privados.
0 K 12
#4 yokitolakaka
#3 correcto, así nos quitamos a todos de enmedio
0 K 7
#6 diablos_maiq
#2 igual que los católicos, sí
0 K 10

menéame