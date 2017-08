La Islamofobia contada por un ex-islamista: debemos llamarlo libertofobia

Dejé el islam porque no podía criticarlo o hablar de él en mi propio país.Si piso mi país o cualquier país islamistas me matarán por haber cambiado de religión. Fuimos obligados a ayunar en el ramadán o cumplir una pena de 6 meses: esto no fue en otro país que en Marruecos. Los cristianos, los periodistas, todo el que critique al islam está siendo perseguido. Esto no es islamofobia, es un miedo real porque están matando, decapitando, violando, colgando a los que discrepan. Tenemos derecho a criticar, condenar, amar o odiar una ideología...