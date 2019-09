El Islam en España es cada vez más español

¿Qué puede llevar a un español abrazar otra religión diferente a la suya, practicante o no? ¿Tanto poder de atracción tiene el Corán? Algunos expertos y estudiosos de la cultura árabe y la religión musulmana, apuntan un dato importante: “No es lo mismo convertirse al Islam en España que en cualquier otro país árabe”. “Ser musulmán en España es cómodo. Se les respeta y hasta pueden vivir como si no lo fueran. No pocos viven aspectos del Corán que les resulte más fácil de aplicar”, apuntan.