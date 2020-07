Isaura Navarro (Valencia): "El debate sobre el cierre del ocio está encima de la mesa en toda España"

No hay que criminalizar a un sector. El problema no lo tiene el local, sino la gente que va al mismo y no cumple las medidas. No podemos poner un policía en cada local de ocio, eso es inviable. Lo que necesitamos es que la gente cumpla. Cuando tienes un espacio en el que detectas que no se están cumpliendo las medidas tienes que adoptar soluciones, y eso es lo que hemos hecho en Gandia. Tenemos que proteger a la gente y a veces hay que tomar medidas en las que pagan justos por pecadores, pero en ocasiones no hay más remedio.