Isabel Coixet desmiente su participación en la manifestación de este domingo en Barcelona

Isabel Coixet ha desmentido su participación en la manifestación de este domingo en Barcelona por el diálogo: "No sé de donde ha salido esta información, como tantas que últimamente circulan sobre mí. Estoy atónita, dolida y absolutamente desprotegida. Lo que pienso sobre las cosas está claramente expresado en los artículos que he escrito y firmado. Yo soy alérgica a los debates, a las manifestaciones y a hablar en público. Sencillamente no es lo mío".