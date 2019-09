Iron maiden orquesta

¿Te imagina escuchar el temazo The Trooper de los Iron Maiden interpretado por una orquesta? Pues no te vas a creer el vídeo que he encontrado, se trata de la Orquesta de Granada que en uno de sus bises al terminar el concierto, decidieron regalar al publico una espectacular versión del tema de Iron Maiden. Ya sabes que siempre me gusta añadir el orinal, y estaba deseando encontrar la oportunidad de poner por aquí este mítico tema de La dama de hierro. ¡ Sube el volumen todo lo que puedas !