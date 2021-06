Irene Montero, sobre el uso de "todes": "El masculino neutro es político y sirve para decir a las mujeres que no valemos"

Irene Montero expresó su "compromiso" con seguir utilizando expresiones como "ellos, ellas, elles" como modo de emplear el "lenguaje inclusivo" porque "lo que no se nombra no existe" y argumentó que "El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara, que es decirnos a las mujeres que no valemos para las cosas importantes". Montero también se ha reafirmó en la utilización del "niño,niña, niñe" ya que manda el mensaje de que "existen" las personas no binarias ha calificado la ley trans como un hito "histórico"