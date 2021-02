Irene Montero: "El permiso de maternidad tiene que ampliarse a seis meses"

A las puertas del 8-M, la ministra de Igualdad reconoce que no está satisfecha con las medidas de conciliación Pide al PSOE que aclare si está de acuerdo con autodeterminación de las personas trans y avisa que no "negociará" este "derecho" Señala que no existirían tensiones dentro del Gobierno si los socialistas cumpliesen con lo que pactaron