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Irán niega que Mojtaba Jamenei, su nuevo líder supremo, se encuentre en Rusia | El Informador

Irán niega que Mojtaba Jamenei, su nuevo líder supremo, se encuentre en Rusia | El Informador

“El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo”, dijo el embajador de Irán en Moscú

| etiquetas: irán , eeuu , rusia
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#1 concentrado
Está en un Starbucks con Netanyahu
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menéame