Iohannis nombrará a un primer ministro de centroderecha pese a la victoria izquierdista [EN]

El presidente centroderechista de Rumanía, Klaus Iohannis, dijo este lunes que no pediría al PSD formar gobierno pese a quedar primero en las elecciones legislativas del domingo. El PSD logró una victoria inesperada y quedó 1º con cerca del 30% de los votos. El gobernante PNL, de centro derecha, quedó 2º con en torno a un 26%. La alianza centrista USR PLUS obtuvo otro 16% [...] El problema para el PSD no es la [baja] participación sino el hecho de que no tiene aliados obvios en el Parlamento, lo que hace poco probable que pueda recabar apoyos