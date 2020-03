La inviolabilidad judicial del rey: un privilegio con grietas y límites

Una amplia corriente de juristas sostiene que el jefe del Estado solo es intocable para los tribunales por los delitos que pudiera haber cometido en el ejercicio de su cargo pero no si se hubiera saltado la ley en sus actividades personales, algo que, además, pondría al Gobierno de turno en el brete de tener que asumir esas conductas con su refrendo. La inviolabilidad "está diseñada para los que entran en sus competencias institucionales y no puede suponer impunidad". ¿Qué ocurre con un acto realizado pero no refrendado por motivos, por ejempl