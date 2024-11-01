Investigan a dos clínicas de Ourense por facturar al Sergas sedaciones no realizadas en cirugías maxilofaciales

La Fiscalía Provincial de Ourense ha interpuesto denuncia contra dos clínicas privadas de Ourense. La denuncia apunta a facturas emitidas por intervenciones maxilofaciales derivadas por el Sergas en las que se habría cobrado sedación pese a aplicar solo anestesia local, con un sobrecoste por operación que habría generado perjuicio económico al sistema público sanitario. Esto supone que en lugar de facturar 76,44 euros por la intervención, estarían facturando 110,89 euros al Sergas, "con el consiguiente perjuicio para el erario público".