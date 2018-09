Los investigados por el máster de Casado comienzan a pedir el archivo alegando el escrito de la Fiscalía del Supremo

No han esperado ni a que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo acuerde no investigar a Pablo Casado. El exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y una de las profesoras con expediente idéntico al presidente del Partido Popular se han dirigido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel para que archive las causas contra ellos de acuerdo al escrito en el que la Fiscalía del Alto Tribunal acusa a la magistrada de querer hacer una investigación prospectiva y no tener argumentos para solicitar la imputación del político.