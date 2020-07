Investigadores concluyen que las personas con colesterol alto deben evitar los carbohidratos y no las grasas saturadas

Las personas con colesterol alto deben evitar los carbohidratos y no las grasas saturadas, según ha comprobado un equipo internacional, incluidos cinco cardiólogos y publicado en la revista 'BMJ Evidence-Based Medicine'. Esto está en consonancia con otro artículo publicado recientemente en el 'Journal of the American College of Cardiology', que proporcionó pruebas de que los alimentos que aumentan el azúcar en la sangre, como el pan, las papas y los dulces, deben minimizarse, en lugar de los aceites tropicales y los alimentos de origen animal.