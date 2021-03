Un investigador español adelanta cuándo se volverá a la vida previa al coronavirus

"Creo que a lo largo de 2021 habrá países que recuperarán una buena parte de la normalidad -los de Europa entre ellos- y a finales de año tendremos una vida, si no normal, bastante parecida a la que hacíamos antes, con restricciones, pero mejor que ahora". Tendrán que pasar «como mínimo, dos o tres años» hasta que «ya no tengamos que preocuparnos más por el virus ni pensar en él», ya que el riesgo de rebrote seguirá latente «hasta que no esté todo el planeta vacunado». "El coronavirus seguirá circulando con un nivel bajo de transmisión"