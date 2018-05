Una investigación descubre que es un mito que la acupuntura ayude a quedarse embarazada [EN]

Un ensayo de un grupo de universidades australianas con más de ochocientas mujeres que intentaban quedarse embarazadas por fertilización in vitro no encontró diferencias en el grado de éxito entre quienes utilizaron un tratamiento con acupuntura y quienes se sometieron a un tratamiento placebo. Aunque el Servicio Nacional de Salud británico no recomienda la acupuntura para las mujeres que intentan quedarse embarazadas, se estima que muchas lo usan.