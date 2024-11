Intro de Manga Video reeditado en HD  

Intro de Manga Video, reeditada plano por plano utilizando fuentes de alta resolución originales o con AI mejorada en algunos casos ya que los originales no estaban disponibles en HD. La banda sonora original también se ha reeditado con la música original: The Heart Beneath de Celtic Frost. El último clip de audio del vídeo, «What's happening», procede de un doblaje original de AKIRA que no pude encontrar en ningún sitio. Ese fragmento se grabó y se limpió a partir de un VHS original. Todo lo demás está editado a partir del material original.