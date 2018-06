El intérprete de Kim Jong-un suspira aliviado al haber evitado seis veces el inicio de la Tercera Guerra Mundial

El encuentro histórico entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, celebrado hoy en Singapur, podría haber acabado en tragedia si no hubiera intervenido varias veces el intérprete norcoreano Shin Young-chol. “Hasta en seis ocasiones ha tenido que improvisar traducciones no literales, o directamente contrarias a lo que Trump estaba diciendo, para que no estallara la Tercera Guerra Mundial”, explican varios miembros del gobierno del país anfitrión.