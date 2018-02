Internet no te va a funcionar más rápido, da igual la velocidad que contrates

Internet no te va a funcionar más rápido en determinadas acciones, tengas la velocidad que tengas. Sí, la carga de una página web –o más bien descarga- será más rápida o lenta, de manera proporcional a la velocidad de tu conexión a Internet. Pero llegados a un punto, ya no vas a poder conseguir más inmediatez en esto, por ejemplo, porque hay determinadas cuestiones en las que la velocidad de tu conexión no influye.