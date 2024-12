Internet Archive : 300 músicos firman una carta contra la demanda de derechos de autor (ENG)

Kathleen Hanna, Tegan and Sara y Amanda Palmer son algunos de los más de 300 músicos que han firmado una carta abierta de apoyo al Archivo de Internet, que se enfrenta a una demanda de 621 millones de dólares por infracción de derechos de autor en sus esfuerzos por preservar discos de 78 rpm. La carta, encabezada por el grupo de defensa digital Fight for the Future, afirma que los firmantes "se oponen de todo corazón" a la demanda, que, según sugieren, beneficia más a los "beneficios de los accionistas" que a los artistas.