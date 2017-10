La internacional nacionalista desembarca en el procés: corsos, bretones, escoceses

Los representantes de la italiana Liga Norte han ido vestidos más de una vez al Parlamento con camisetas adornadas con la estelada. No faltarán a la cita del domingo aunque, como reconoce el diputado Giancarlo Giorgetti, nunca se han sentido correspondidos por los independentistas catalanes. "Les hemos apoyado siempre, pero no siempre nos han devuelto el favor y no hemos conseguido colaborar de manera orgánica en el Parlamento Europeo. Probablemente leen nuestros periódicos, donde siempre nos pintan como racistas y xenófobos, algo que no es…