El Intermedio muestra la historia de Almudena, víctima de la pobreza energética: "Pasamos frío"

La afectada explicó a Gonzo que su familia no puede "afrontar el coste de las facturas de calefacción que se acumulan" Almudena explicó que su familia "no puede afrontar el coste de la factura de la calefacción" y eso les genera un dilema porque pasan frío y sólo activan el gas para ducharse: "Porque si lo usamos para calentarnos no sé si podríamos pagar la factura".