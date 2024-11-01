La interacción humano-computadora

Aunque siempre me ha atraído mucho más el bajo nivel, el backend y lo que el usuario no ve, tuve una asignatura en la carrera que se llamaba algo así como el título del post.

Pero últimamente veo que la informática cada vez tiene menos en cuenta al usuario.

Este ejemplo es una gilipollez pero he echado más tiempo reclamado una hamburguesa para mi pareja que si hubiera comprado la carne y la hubiese hecho yo.

Me encantan los programadores vagos porque siempre pensamos en ahorrarles trabajo a los usuarios.

Las webs de muchas administraciones públicas donde te autentificas con tu certificado de la FNMT y luego te hacen rellenar a mano formularios con datos que ya tienen.

La web de los profesores que si marcas 31 de junio y, en lugar de corregirlo te hacen empezar de nuevo...

De joven los llamaba programadores de salón, que nunca han visto el mundo real y les encanta usar sus superpoderes para joder al usuario en lugar de facilitarle la vida que para eso están los ordenadores.

Y, para terminar, aunque hace siglos que no voy a El Corte Inglés, la última vez me pusieron una especie de PDA para evaluar mi satisfacción y los positivos estaban a la izquierda y los negativos a la derecha y jodí a la dependienta sin querer, este último ejemplo es lo que más se parece a esa asignatura. Todos estamos acostumbrados a que las valoraciones lleven un orden de izquierda a derecha.

Bueno, que no sé si será cosa de las cárnicas pero la experiencia del usuario va de mal a peor.