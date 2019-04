Intenta secuestrar un dominio de Internet a punta de pistola [Eng]

A Rossi Lorathio Adams II, un "influencer" con un canal de videos violentos, le iba bien. Estaba ganando dinero con sus recopilaciones y sus seguidores hasta tenían un slogan para el canal "Do it for state". Pero faltaba algo, Rossi quería su propio dominio en Internet para tener más visibilidad, pero el domino doitforstate.com ya existía y su propietario se negaba a venderlo. Ni corto ni perezoso Rossi se dirigió a la casa del propietario y lo amenazó con un arma de fuego si no le pasaba el dominio. Se enfrenta a 20 años de carcel.